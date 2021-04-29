«بشارة»: إجراءات رادعة للموظفين الغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ظل الإصابات المتزايدة بالفيروس خلال هذه الفترة، مشدداً على رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة، عدم الاستهانة بالمشكلة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي موظف لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية في موقع العمل، مع الحزم والتدقيق المستمر في الإجراءات الوقائية حتى نعبر هذه الأزمة بسلام، ونحافظ على سلامة الجميع.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة كلاً في نطاق عمله لرصد أي حالات مخالفة والتعامل الحازم معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالى الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن معدل الإصابات الأسبوعية، التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الوبائي الحالي ارتفع إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ 1248حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريباً، منوهة إلى أن محافظات “القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج” هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.

وأوضحت وزيرة الصحة، أثبتت الدراسات والتوصيات العلمية عالمياً وبحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية أن الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض بعد 10 أيام من ظهور الأعراض، أو أول نتيجة اختبار إيجابية PCR، يمكن السماح لهم بوقف احتياطات العزل دون الحاجة إلى نتيجة اختبار سلبية، وتعتبر مدة كافية لمنع انتقال العدوى بالفيروس.

وأضافت أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير هذه الأجهزة عن طريق بعض المبادرات والاتفاقيات مع بعض الجهات ومنها البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى، كما تضمنت الخطة الاستثمارية وبرنامج تنمية الصعيد عددا من أجهزة الأشعة المقطعية.

وأشارت إلى أن جهود الوزارة في تأمين المخزون الاستراتيجي للأكسجين مستمر، إلى جانب البدء في إجراءات توريد أجهزة مركزات ومولدات الأكسجين، وتوفير أعداد من "تانك" الأكسجين، والتي تم توريد منها 75 "تانك" وتركيب 36 خزانا حتى الآن، وسيتم توريد كمية أخرى تباعا.