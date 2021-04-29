إغلاق صيدليتين وتحريز أدوية خلال حملة في العامرية بالإسكندرية

ضمن متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

نفذ حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، حملة مسائية للتفتيش على الأسواق والصيدليات، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بنطاق الحي، بناءً على توجيهات اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، وتحت إشراف محمد عبد الله، سكرتير عام الحي، ووفق تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات المسائية لفرض الانضباط بالشوارع ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتشكلت لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي، و الطب البيطري، وإدارة تموين العامرية، ومراقبة الأغذية، وإدارة السلامة، والصحة المهنية، والإدارات المعنية بالحي، للتفتيش على رخص محلات وإشغال الطريق، والمتابعة الميدانية، وشؤون البيئة.

- نتائج الحملة

وتم التفتيش على 4 صيدليات، وتم تحرير محضر جنح لغلق اثنين وتم تحريز أدوية وتشميع الحرز بالشمع الأحمر بمعرفة مندوبى التفتيش الصيدلي، كما استهدفت 4 محلات تجارية متنوعة، وتم تحرير محاضر حريق لـ 2 منها ومحاضر عدم حمل بطاقات صحية.

- متابعة أعمال الطرق

وعلى صعيد آخر، قامت إدارة الطرق والمرافق بالحي، بمتابعة أعمال الطرق بنطاق الحي بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الحي للوقوف على نسبة الإنجاز لكل مشروع وتذليل العقبات التي تواجه الشركات المنفذة.

وبناء على توجيهات رئيس حي العامرية أول، قامت إدارة الطرق بمتابعة الاعمال، حيث تم الانتهاء من رصف الطبقة الأولى من الأسفلت لشارع مكتب الصحة، و شارع منتصر للبويات ، وامتداد شارع مكتب الصحة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

كما تم متابعة استكمال أعمال فرد طبقة الأساس ورشها بالماء ودكها، وتطهير المطابق والخطوط الرئيسية بشارع عادل المصري وتفرعاته تمهيدا لبدء أعمال الرصف، ضمن خطة الحي في تطوير المنطقة بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المشاركة في أعمال لجنة حصر التعديات على المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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