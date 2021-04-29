114 وفاة و8276 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

حصيلة الحالات وصلت مليون و28 ألفا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 114 وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، و8 آلاف و276 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في البلاد إلى مليون و28 ألفا و738 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 17 ألفا و145 حالة وفاة بعد تسجيل 114 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 942 ألفا و239 شخصا بعد تعافي 6 آلاف و636 شخصا، بحسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية.

- ثاني أكثر الدول تضررا في جنوب شرق آسيا

وتعد الفلبين ثاني أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أمس الأربعاء، تسجيل 6 آلاف و895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المُسبِّب لـ"كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في البلاد إلى مليون و20 ألفا و495 حالة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 17 ألفًا و31 حالة وفاة بعد تسجيل 115 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 935 ألفًا و695 شخصًا بعد تعافي 10 آلاف و739 شخصًا، حسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية.

- إحصائيات كورونا حول العالم



ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الخميس ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 150 مليونا و 259 ألفا و 386 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 164 ألفا و 650 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 127 مليونا و 801 ألفا و 486 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.