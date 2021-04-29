انطلاق إجازة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل رسميا اليوم

انطلقت الإجازة الصيفية لطلاب النقل من رياض الأطفال حتى الثانى الثانوى، عدا طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، بعد أداء طلاب سنوات النقل امتحانات شهر أبريل الجارى، والتى انتهت أمس الأربعاء 28 أبريل.

وانتهى، أمس الأربعاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، بعد الانتهاء من أداء الامتحانات المجمعة على مدار 3 أيام، التي بدأت الإثنين 26 وانتهت الأربعاء، كما انتهى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من أداء امتحاناتهم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وعقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وأعربت الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا، وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى، وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

فى ذات السياق، قامت المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بتوزيع أسئلة امتحانات المواد الخارج المجموع على الطلاب وحلها وإعادة تسليمها للمدرسة وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

كما تطمئن الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.