الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير يكشف سر العلاقة بين تنظيم القاعدة وإيران ومخابراتها

الظواهري
الظواهري

كشف تقرير إعلامي، اليوم الخميس، سر العلاقة بين تنظيم القاعدة الإرهابي وإيران ومخابراتها. 

وفي عام 2020، كشفت وثائق في مخبأ بن لادن في باكستان أو ما عرف بوثائق أبوت آباد، حيث أكد في حينها قادة في الحرس الثوري الإيراني، ومنهم اللواء سعيد قاسمي، وحسين الله كرم، تعاون النظام مع القاعدة قبل سنوات وتدريب عناصرها.

أيمن الظواهري وقيادات إيران

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم مكاوي، القيادي السابق في تنظيم القاعدة، الذي كانت السلطات الأميركية تشتبه في أنه سيف العدل قائد الجناح العسكري للتنظيم، أن جميع من في التنظيم كان يعلم علاقة ايمن الظواهري وتعامله مع إيران ومخابراتها.

ووفقاً لقناة العربية الإخبارية، فأن جميع من في التنظيم كان يعلم علاقة الظواهري بمخابرات إيران والسودان، مضيفا أن "الزعيم عرض نفسه وبرفقته صديقه عبد العزيز الجمل للعمل لحساب المخابرات الإيرانية".

كما أشار إلى أنه اختلف فكريا وتنظيميا مع الظواهري منذ العام 1989 في مدينة بيشاور الباكستانية، فخرج هذا الخلاف للعلن وسط الأنصار. 

وأضاف أن زعيم القاعدة كان يبحث لنفسه عن مجد شخصي، لا يملك مسوغاته الأخلاقية والإيمانية والشخصية، حسب وصفه.

مساعدة قيادي إخواني

إلى ذلك، لفت إلى أن الظواهري حصل عام 1987 على تأشيرات متعددة لزيارة أوروبا وأميركا بمساعدة قيادي إخواني في سويسرا، ثم شارك في هجمات 11 سبتمبر، وبعدها استهلك وانتهى ولم تعد له قيمة تذكر.
 

اختلط اسمه مع سيف العدل

واختلط اسمه مع اسم محمد صلاح زيدان المعروف بسيف العدل وقائد الجناح العسكري لتنظيم القاعدة، بعد أن اعتقدت السلطات الأميركية أن مكاوي هو نفسه سيف العدل وخليفة الظواهري في قيادة التنظيم، ورصدت 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليه.

وفي السياق، أوضح مكاوي أن المخابرات الإيرانية اعتقلت محمد صلاح الدين زيدان الملقب بسيف العدل عام 2001 بعد دخوله أراضيها قادما من أفغانستان، ومازال متواجدا في إيران، حسب قوله.

كذلك، أكد أن إيران اعتقلت وليد مصطفى حامد وكنيته أبو الوليد وهو صهر زيدان، وأدين بتهمة التخابر، وتم حبسه بسجن أفين الإيراني.

العلاقة القاعدة الإرهابى تنظيم إيران مخابراتها

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