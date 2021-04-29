شون وصوامع كفرالشيخ تستقبل 62 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال 20 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

وأضاف الهابط أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وقد بلغ إجمالى المورد منذ بداية الموسم فى 20/4/2021 وحتى صباح يوم الخميس 29/4/2021 (62133 طنًا و955 كجم).

وقال المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين، إن اللجان من المديرية والإدارات تتابع أعمال توريد القمح بـ20 موقعًا، وتعمل على حل أي مشكلات قد تطرأ، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فدان، وتم حصاد 80 ألف فدان.

وفي السياق ذاته ، فقد أكد رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، اللواء شريف باسيلي، أن الشركة تسلمت ما يتجاوز الـ50 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح شهر أبريل الجاري، حيث سجلت محافظات الوجه القبلي معدلات توريد عالية، خاصة أن هناك محافظات بدأت التوريد مبكرا.

وأضاف باسيلي أن دخول محافظات الوجه البحري موسم التوريد متأخرة جاء بسبب عوامل الطقس هناك وعدم نضج المحصول بشكل كامل، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، نضج المحصول في كافة المحافظات، وبالتالي فجميع المحافظات دخلت موسم توريد القمح.