رئيس جامعة الإسكندرية يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة Kassel بألمانيا

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اتفاقية تعاون مع جامعة Kassel الألمانية، وذلك بغية إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين في مجال العمارة الهندسية، والتبادل الطلابي وعقد الدورات وورش العمل للطلاب في الجامعتين.

وشهدت الاتفاقية حضور الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة هبة الله أبو الفضل، منسق المشروع بجامعة الإسكندرية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن جامعة KASSEL تعتبر من الكيانات العلمية ذات السمعة الطيبة بأوروبا، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى بناء شراكات مع الجامعات العالمية المتميزة، وذلك من منطلق رؤية الدولة والجامعة فى ضرورة تعزيز التعاون مع الجامعات الدولية فى مجال التعليم والبحث العلمي.

وأكد «قنصوة» أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير التعليم في مجال الهندسة المعمارية، وإكساب الطلاب الدارسين به مهارات تواكب تطور سوق العمل، وتوفير فرص العمل الدولية لهم.

وأكدت الدكتورة دينا مندور، أن هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير البرامج الدراسية بين الجامعتين والتعاون في مشروعات جديدة تتضمن برامج أكاديمية حديثة ومتطورة لطلاب الجامعتين في مرحلة الدراسات العليا.

وأشارت الدكتورة هبة الله أبو الفضل، أن الاتفاقية مدتها 3 سنوات، والهدف منها عمل أبحاث مشتركة بين الأقسام المناظرة في الجامعتين، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية هي نواة لمشروع ممول من مؤسسة DAAD الألمانية لمدة سنتين، لتوطيد هذه الإتفاقية وتكوين فرق بحثية من الجانبين، وسفر 7 طلاب لمدة أربع أشهر لألمانيا لمدة أربعة شهور وكذلك استقبال 7 طلاب ألمان بجامعة الإسكندرية، فضلا عن إنشاء معمل GIS "نظم المعلزمات الجغرافية" بجامعة الإسكندرية.

• اتفاقيات تعاون

وكان مجلس إدارة جامعة الإسكندرية قد وافق على مذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بشأن التعاون فى المجالات الأكاديمية والبحثية والتطويرية والتدريبية والثقافية، ومذكرة التفاهم بين كلية الفنون الجميلة وجامعة كاسيل بألمانيا، وبروتوكول التعاون بين كليتى الطب والعلوم ( وحدة الميكروسكوب الالكتروني)، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة روسيا للتربية البدنية والشباب والسياحة، ومذكرة التفاهم بين كلية التربية للطفولة المبكرة ومشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة JICA.