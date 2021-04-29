الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار من النيابة بشأن جثة السيدة ضحية سيارة «الأعلاف» بالإسكندرية

جثة السيدة
جثة السيدة

صرحت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أثناء عبورها الطريق بمنطقة العامرية غرب، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق "الإسكندرية – القاهرة" عليها أثناء محاولاتها عبور الطريق.

كما أمرت النيابة بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتحفظ علي السائق والسيارة.


تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يُفيد بورود بلاغ من ضباط إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وإدارة المرور وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.


وبالمعاينة والفحص تبين أن قائد السيارة حاول تفادى سيدة أثناء عبورها الطريق، إلا أن السيارة انقلبت بحمولتها ودهس السيدة المشار إليها ما أدى لوفاتها نتيجة سقوط الحمولة عليها.


نقلت جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، والدفع بلودر لرفع السيارة والأعلاف وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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