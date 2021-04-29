محافظ كفرالشيخ يكشف سبب اختيار مركز مطوبس ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية بعدد 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به حوالى 350 ألف مواطن، أى ما يمثل 10% من إجمالي سكان كفرالشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وأضاف نورالدين أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل في المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمي بمركز مطوبس سواء العام أو الفني والمراكز المجاورة.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه تم اختيار مركز مطوبس أقصى غرب المحافظة، لتغيير جودة الحياة لديهم من طرق ومرافق وشبكة اتصالات وتعليم، حيث تتميز المنطقة بوجود مشروع غليون للاستزراع السمكى وأيضاً المنطقة الصناعية، مما يخلق فرص عمل وفرص استثمار بها، مؤكداً على تدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لتلك المعدات لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى.

وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس، بالإضافة إلى مدينة مطوبس فى كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة تطوير "بنى بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب".

وأكد محافظ كفرالشيخ أن مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل تهدف لتلبية احتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، واستجابت المبادرة لمطالب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، وتم البدء في خطة موسعة لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، بتكلفة 6 ملايين جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتذليل كافة الصعوبات لإنشاء مشروعات الصرف الصحي، كما ناقش كافة الإجراءات للبدء الفوري في تنفيذ المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

في السياق ذاته، فقد أكد محافظ كفرالشيخ، أنه قد تم الاتفاق مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، علي إنشاء مركز تدريب وإبداع رقمى بمحافظة كفرالشيخ باستثمارات 100 مليون جنيه، لتوفير التدريب التقني وتنفيذ برامج للإبداع الرقمي وريادة الأعمال للشباب، كما سيتم خلال هذا العام تطوير 50 مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، إلى جانب إضافة 40 ماكينة صراف آلى بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي فى إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى؛ فإنه من المقرر رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمركز مطوبس وإمدادها بكابلات ألياف ضوئية لتحسين كفاءة الإنترنت بكل منزل فى قرى المركز.