البابا تواضروس يصلي «خميس العهد» بدير مارمينا في مريوط

بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم صلوات السواعي ليوم الخميس الكبير من أسبوع البصخة المقدسة.

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ويصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الخميس المعروف بـ"خميس العهد"، في دير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط غرب الإسكندرية، بمشاركة الأنبا كيرلس أفا مينا، أسقف ورئيس الدير، والأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ومجمع رهبان الدير.

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وتتكون صلوات يوم الخميس الكبير من صلوات السواعي النهارية الخمس وصلاة اللقان والقداس الإلهي، سبقها صلوات خمس سواعي المسائية لليوم ذاته والتي صُليت الليلة الماضية.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس بـ«خميس العهد»، وهو اليوم الذي يسبقة «أربعاء البصخة»، ويليه «الجمعة الحزينة».

و«خميس العهد»، هو الخميس الأخير في أسبوع الآلام، ويسبق عيد القيامة المجيد، ويعرف أيضًا بـ«الخميس المقدس» أو «خميس الأسرار»، وهو ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، أيضًا في يوم خميس العهد تم القبض على المسيح ليلًا بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف، ويعد يوم خميس العهد ذكرى اليوم الذي غسل فيه المسيح أرجل التلاميذ.

وفي طقس خميس العهد يقوم الكهنة في الكنائس برشم أرجل المصلين ورشمهم بالزيت في قداس خميس العهد، اقتداءً بالسيد المسيح.

وخلال قداس خميس العهد؛ يترأس طقس البابا اللقان الذي يشهد عملية غسيل أرجل الشعب اقتداءً بالسيد المسيح.

و«اللقان» هو اسم يوناني للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه والتطهير من الخطية، ويطلق عليه الصلوات التي يقدس فيها اللقان.

وصلاة «اللقان» تقام خلال قداس «خميس العهد» تذكارًا لتواضع السيد المسيح عندما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه.

وعقب انتهاء صلاة لقان خميس العهد يقوم الكاهن بغسل أرجل الحاضرين، الكهنة ثم الشمامسة ثم الرجال واحدًا، أما النساء فيرشمهن الكاهن بلفافة مبلولة بماء اللقان في جباههن وأيديهن فقط.

واعتادت الكنيسة الأرثوذكسية، أن تُرِي باباواتها يرشمون أرجل الشعب من الرجال في يوم خميس العهد.