برلمانى يتقدم بطلب إحاطة عن حرمان بعض القرى من خدمات الإنترنت

طالب بوضع جدول زمني للتنفيذ يراعي المناطق الأكثر احتياجا

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بشأن ضعف خدمة الإنترنت في بعض المناطق، مشيرا إلى أن هناك قرى ما زالت محرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية على الرغم من أهمية توفير هذه الخدمة خلال الفترة المقبلة، والذي أكدته جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثبتت للعالم أجمع أهمية التحول الرقمي والرقمنة وميكنة الخدمات، بالإضافة للتعليم عن بعد الذي شرعت الدولة في تطبيقه وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من النجاحات التي حققها قطاع الاتصالات وفقا لإحصائيات الوزارة خلال عام 2020، حيث حقق قطاع الاتصالات نموا خلال 2019-2020 بلغ نحو 15.2% ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نموا رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن البنية التكنولوجية لبعض القرى أو الهيئات والمؤسسات والقطاعات ما زالت تعاني من ضعف الخدمة أو حرمان قرى بالكامل من توصيل الخدمة التي أصبحت من الأساسيات وليست رفاهية أو كماليات.

- رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت

وشدد "محسب"، على ضرورة رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت والوصول بها إلى معدلات قياسية، إلى جانب خفض الزمن اللازم لتوصيل خدمات الإنترنت لجميع المواطنين في مختلف المناطق، وإتاحة إمكانية التشغيل الآلي للخدمة، وتطوير الأنظمة وميكنة الخدمات المختلفة، لافتا إلى أهمية عمل حصر شامل لكافة القرى المحرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية ووضع جدول زمني للتنفيذ يراعي المناطق الأكثر احتياجا على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة الجديدة.

يأتي ذلك في ظل تحول نظام الدراسة للاعتماد على الإنترنت كوسيلة دراسية في أغلب الصفوف، نتيجة لانتشار جائحة فيروس كورونا وما استدعته من البقاء في البيوت، فيما تحولت أعمال كثيرة للعمل عن بعد باستخدام الإنترنت مما يثبت ضرورة تدعيم شبكات الإنترنت في ربوع مصر حتى يتمكن جميع الطلاب من إتمام دراستهم بشكل عادل بين جميع أبناء الأماكن من الإسكندرية لأسوان.