طالع.. موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17.. وملخص أحداث الحلقات السابقة

يدير الكثير من محبي الدراما الرمضانية حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17 التي حظيت على نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت قائمة الكلمات الأكثر بحثا في الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد عرض المسلسل وإعادته والقنوات الناقلة له و أحداث الحلقة السابقة وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل الفني



ما هو موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17

يعرض مسلسل كريم عبد العزيز الجديد " الاختيار2" عبر شاشة مجموعة قنوات ON خلال أيام شهر رمضان حيث يعرض على شاشة on في تمام الساعة التاسعة مساءً ويعاد مرتين الأولى الساعة الثانية صباحا و والثانية في تمام الساعة الثالثة الساعة عصرا فيما يعرض على شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة والربع مساء ويعاد الساعة الرابعة صباحا و يعاد مرة أخرى الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء فيما يمكن متابعته أيضاً على شاشة قناة أبوظبي الساعة الحادية عشر مساءا وشاشة قناة ART حكايات في الساعة الحادية عشر مساء، ويعاد الساعة 7 صباحا.



ملخص الأحداث السابقة من حلقات مسلسل الاختيار 2 في رمضان

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل الاختيار الذي يعرض تحت عنوان "رجال الظل" عن تضحيات رجال الشرطة المصرية خلال الفترة ما بعد فض اعتصام رابعة العدوية و التصدي للعمليات الإرهابية للتصفيته التي تعرضت لها البلاد من قبل الجماعات الإرهابية الممولة من الخارج، حيث استطاع المقدم زكريا يونس القبض على الخلية الإرهابية المكلفة بتصنيع وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة للاستخدام في العمليات الإرهابية ومداهمة مخزن والقبض على جميع أفراد الخلية كما تمكن الضابط يوسف الرفاعي من القبض على خلية إرهابية بمنطقة عين شمس ولكنه أصيب بطلق ناري ويخضع للعلاج

أبرز نجوم الفن المشاركين في الاختيار 2

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17 وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل الفني تصدر مواقع الانترنت خلال الفترة الماضية حيث يشارك في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار باقة من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد عبد العزيز والفنان أحمد مكي والفنانة بشرى والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنان هادي الجيار والفنان أحمد سعيد عبد الغني والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنان سامح الصريطي بالإضافة إلى مشاركة العديد من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات أبرزها الفنان أشرف عبد الباقى والفنان أحمد فهمي وبيومي فؤاد .