الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الأدلة الجنائية» تعاين حريق دير «مارمينا العجائبى» بالإسكندرية

حريق
حريق

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلاع حريق بدير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بكينج مريوط غرب الإسكندرية بإحدى الورش المتواجدة بالدير، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.
 

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط الحماية المدنية بالإسكندرية، بنشوب حريق بدير مارمينا العجائبي بكينج مريوط غرب الإسكندرية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية والدفع بـ4 سيارات إطفاء فور تلقي البلاغ، وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.


وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتداد النيران إلى سائر أماكن الدير، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن تعبئة زيت البركة الخاص بالدير ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.
 

حريق الحماية المدنية النيابة قسم شرطة الإسكندرية النيران

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