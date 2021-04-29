ضبط أخطر تاجر مخدرات فى سوهاج بربع كيلو شابو و40 تذكرة هيروين

أمر المستشار محمود عبدالوهاب مدير نيابة مركز سوهاج، مساء أمس الأربعاء، بحبس المتهم "م. م. أ" وشهرته "الروبي" 42 سنة، عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجه لكمية من مخدر الهيروين والشابو القاتلين على عملائه.



وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات، من ضبط تاجر المخدرات "محمد. م. ا" وشهرته "الروبي" 42 سنة عامل مقيم روافع القصير مركز سوهاج وسبق اتهامه في 28 قضية ما بين (اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وسرقة وسائل نقل وحيازة أسلحة) يقوم بالاتجار بالمخدرات.

وتم ضبط 40 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن 120 جراما، 88 تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن 250 جراما، ومبلغ 120 جنيهًا وهاتف محمول شخصي و5 هواتف محمولة متحصلات من عملائه المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم و3 لمبات زجاجية لتعاطى مخدر الشابو و2 معيار بلاستيكي لتجزئة مخدر الشابو.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٣٢٥ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز سوهاج.