الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجان تفتيش مفاجئة على الفنادق

«المنشآت الفندقية»: تلقيح العاملين بالقطاع السياحي ضد كورونا إجباريًا

تلقيح العاملين بالقطاع
تلقيح العاملين بالقطاع السياحي

تلقى مسئولو الفنادق والقرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر كتابًا دوريًا حمل الرقم 52 وارد من غرفة المنشآت الفندقية، حول ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، وأن وزارة السياحة ستقوم بعدة لجان تفتيش مفاجئة على الفنادق، في حال عدم تقديم موظفيها لتلقي اللقاح.

وكشف الكتاب الدوري لغرفة المنشآت الفندقية أن تلقي اللقاح ضد فيروس كورنا للعاملين بالمنشآت الفندقية إجباريًا وليس اختياريًا، إلا اذا كان هناك مانع طبي أو مرض مزمن يحول دون ذلك أو يمنع تلقي العامل الجرعات، وأنه سيتم عرض الأمر على المختصين من وزارة الصحة في هذه الحالة للتأكد من هذا الأمر.

وأوضح الكتاب الدوري لغرفة المنشآت الفندقية أن خطوة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي أمن قومي بحت، وأن كل فندق مسئول عن تطعيم جميع العاملين فيه.

وأهابت الغرفة بمسئولي الفنادق بضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية مع العاملين بالمشروعات السياحية وسرعة التسجيل وتلقي لقاح كورونا، وأن التطعيم يحافظ على صحة العاملين كما يمنح ميزة إضافية للسياحة المصرية.

صحة البحر الأحمر: توفير أطقم طبية وتحديد أماكن مخصصة لتلقيح العاملين بالسياحة ضد كورونا
 

من جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مسئولي القطاع السياحي والمنشآت الفندقية، وتم تحديد عدد من الأماكن بالفنادق لتلقيح العاملين ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى توفير عدد من الفرق الطبية المتخصصة والمدربة علي العمل وتلقيح جميع العاملين، مؤكدًا أنه هناك تعليمات بتوفير اللقاح لكافة العاملين بالقطاع السياحي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن أعمال تلقيح العاملين بالقطاع السياحي مستمرة ومتوافرة لكافة العاملين بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أنه لا توجد صعوبة في التسجيل لديهم، ويتم تذليل أي عقبات تواجه المواطنين لتسهيل عملية تلقيحهم.

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