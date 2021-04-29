حملات تفتيشية على الأغذية وحصر التعديات على الشوارع بالبحر الأحمر

وجه اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير بمحافظة البحرالأحمر، بتكثيف الحملات التفتيشية طوال شهر رمضان المبارك على جميع منافذ بيع السلع الغذائية بالمدينة، حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا على تشكيل لجنة دائمة تضم جميع القطاعات الخدمية بالمدينة.

وقامت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية وإدارة التموين ومكتب الصحة وإدارة الطب البيطرى، بحملة تفتيشية موسعة على المطاعم ومنافذ بيع اللحوم المجمدة بمناطق متفرقة بأنحاء المدينة، أسفرت عن تحرير محضر عدم إعلان أسعار و3 محاضر شهادات صحية و محضر نظافة و 4 محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، كما تم إعدام كمية من اللحوم المجمدة والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

رئيس مدينة القصير يقود حملة لحصر وإزالة التعديات على الشوارع

كما قام اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، بجولة ميدانية بعدد من الشوارع الرئيسية، يرافقه سكرتير المدينة ومدير المتابعة الميدانية ومدير الإدارة الهندسية ورئيس قسم الإشغالات بالإدارة ومدير قسم الأمن بالوحدة المحلية لحصر المخالفات والتعديات على الشوارع بالمدينة وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد رئيس مدينة القصير، في بيان له، أن الجولة شملت المرور على شارع العاشر من رمضان وشارع بورسعيد وشارع الجمهورية، مشيرا إلى أنها جاءت لحصر الإشغالات والتعديات على الشوارع العامة والتعامل الفورى معها وإزالتها.

ووجه رئيس المدينة بالعمل على إظهار المدينة بالمظهر الحضاري الذي يليق بتاريخها العريق، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على المظهر العام للميادين والشوارع.

وشدد على تكثيف العمل الميدانى وزيادة موارد المدينة، لتقوم الوحدة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين دون أى معوقات، فضلا عن توافر كافة الإمكانيات اللازمة لخدمة الأهالى وبذل أقصى الجهود الممكنة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري.

حملات تفتيش علي محلات الاغذية

حملات تفتيش علي محلات الاغذية

حملات تفتيش علي محلات الاغذية

حملات تفتيش علي محلات الاغذية