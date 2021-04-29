أبرزها «متحرش المعادي».. 12 تريند تتصدر «جوجل» هذا الأسبوع

تصدرت أحداث مختلفة "التريند"، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الأسبوع الجاري، ونستعرض أبرزها في السطور التالية.

ريم البارودي

تصدر اسم الفنانة المصرية ريم البارودي تريند محرك البحث جوجل بعدما تحدثت مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “العرافة”.

أحمد مالك

تصدر اسم الفنان الشاب أحمد مالك تريند محرك البحث جوجل بعد ظهوره في برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 10، وهو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميا على قناة mbc مصر في رمضان.

صافيناز

تصدر اسم الراقصة صافيناز تريند محرك البحث جوجل بعد أن قالت إنها لا توافق أن تنفق أموالها على أي شخص يتزوج منها، موضحة: «أنا مش عاوزة فلوسه، ده راجل بشنب، لنفسه، ولو ميصرفش عليّ عادي، بس مياخدش فلوسي»، وذلك خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.

إسلام إبراهيم

تصدر اسم الفنان الشاب إسلام إبراهيم محرك البحث جوجل بعد ظهوره في برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 11، وهو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميًا على قناة mbc مصر في رمضان .

12 تريند تتصدر «جوجل» هذا الأسبوع

ريهام حجاج

تصدر اسم الفنانة الشابة ريهام حجاج محركات البحث بعد أن تسبب مشهد قصير في "إعادة" مسلسل إلى سباق الدراما، وأحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت المشهد "الصعيدي أبو قصة"، الذي ظهرت به الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "وكل ما نفترق".

فيفي عبده

تصدر اسم الفنانة فيفي عبده محركات البحث بعد أن أعلنت خروجها من المستشفى، بعد خضوعها لعملية جراحية.

ونشرت فيفي صورة لـ"تورتة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أنا رجعت من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي.

ريم مصطفي

تصدر اسم الفنانة الشابة ريم مصطفي محرك البحث جوجل بعد ظهورها في برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 13، وهو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميًا على قناة mbc مصر في رمضان.

بوسي شلبي

تصدر اسم الإعلامية بوسي شلبي محرك البحث جوجل بعد تصريحها بإنها تحب زيارة المقابر، لأن كل من تحبهم حاليا أصبحوا في القبور، موضحة: «أنا برتاح في زيارة القبور، وعيلتي كلها في القبور، أمي وأختي، وأبويا وجوزي وحبيبي وعقلي وقلبي»، وجاء ذلك خلال لقاء مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.

ريم عبدالله

تصدر اسم الفنانة السعودية ريم عبدالله محرك البحث جوجل بعد ظهورها ببرنامج "رامز عقله طار" الحلقة 15، وهو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال يوميًّا على قناة mbc مصر في رمضان.

سماح انور

تصدر اسم الفنانة سماح أنورمحرك البحث جوجل بعد أن أبدت رأيها في ارتداء الحجاب، قائلةً: "ألبس حجاب ليه وأغطي شعري؟ ربنا خلقلي شعري، ربنا العظيم هو اللي خلقلي الشعر ده، شعري مش المشكلة، العورة هي المشكلة"، جاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج "لحظات جريئة"، على شاشة "القاهرة والناس".

روجينا

تصدر اسم الفنانة روجينا محرك البحث جوجل بعد أن تعرضت لإصابة أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني "بنت السلطان".

متحرش المعادي

تصدر اسم متحرش المعادي "محمد جودت" ترند محرك البحث جوجل، بعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.