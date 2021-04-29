خبيرة تقدم التوقعات الفلكية للأبراج المائية لشهر مايو

أبرزها نجاح في العمل والشعور بالقلق ومشاكل صحية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ندى عادل، التوقعات الفلكية للأبراج المائية لشهر مايو وذلك على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وجاءت التوقعات الفلكية على النحو التالي:

توقعات برج الحوت لشهر مايو

- الصعيد العاطفي

تحزن على وضعك السئ بسبب حياتك المشتتة مع وضعك العائلي، ولكنك تحفز نفسك نحو خوض معركة حاسمة، وتسعى لتسديد ديونك ولكن الانفصال قد يكون اختيارك بسبب أجواء الضغط عليك.

- الصعيد الصحي

توتر وقلق وتعب بالظهر والرقبة، وكسل في ترتيب منزلك ولكن عليك ترتيب منزلك حتى تترتب حياتك للأفضل.

- الصعيد العملي

سوف يحظى أصحاب برج الحوت بتفوق كبير خلال شهر مايو ويجب استغلال الفرص في العمل.

توقعات برج العقرب لشهر مايو

- الصعيد العاطفي

تعيش بتوتر بسبب الحياة العاطفية وتعيش بأجواء غير مثالية، وتخاف من ترك الحبيب لك وتعيش في حيرة وتشعر بالشكوك والقلق، على العلاقة العاطفية والظروف المالية.

- الصعيد الصحي

تشعر بألم برأسك والمعدة والأسنان، وقلة النوم والأرق يسبب لك مشاكل أخرى.

- الصعيد العملي

هناك تراجع في مستواك العملي، ولكن مع نهاية الشهر سوف تشعر بطفرة جديدة في عملك.

توقعات برج السرطان لشهر مايو

- الصعيد العملي

تنشغل بعملك وتحاول العودة بقوتك وتتهرب من الأصدقاء، وتحاول إذا وجدت مصلحتك مع المقربين أن تهتم، ومن يحتاجك لمصلحته تتجنبه.

- الصعيد العاطفي

سوف تعود إلى حبيب قديمًا وتسعي بالزواج منه رسميا.

- الصعيد الصحي

تعيش في قلق بسبب وزنك الزائد وتحاول علاج ظهرك.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال فهم يتأثرون سريعاً بالأحداث والمواقف، وهم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة وغالباً ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعامله مماثلة من الشريك، و يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة.

من الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائما ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام، ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين، وهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائما ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء، ولا يستطيع مواليد الأبراج المائية مواجهة المشاكل، ولكنهم يهربون عند حدوث أي مشكلة إلى عالمة الخيالي، كما أن لهم بعض الأفكار غير الواقعية، كما أنهم شخصيات متسرعة ومتهورة، وهم ليسوا من الشخصيات الصبورة كثيرا ما يفقد الأمل ويستسلم بسهولة.