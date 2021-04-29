25 محضر إشغال في حملة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، حملة تفقدية على المحال التجارية والمقاهي للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جرت الحملة بقيادة المهندس حسن ناصر، رئيس مركز ومدينة المراغة، بحضور كلا من علي الفرغل بريقع، وأحمد أبوهمام، وأحمد إبراهيم، نواب رئيس المركز، ويسري عبدالحفيظ سكرتير عام الوحدة، وبالتنسيق مع مركز شرطة المراغة، ومسؤولي المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات.

وشملت رفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة المراغة، وأسفرت عن رفع وإزالة كافة الخيام والتندات الخاصة المخالفة بشارع عبدالمنعم رياض، وشارع بورسعيد، وشارع النيل، وشارع المحكمة، وشارع أحمد بدوي، والتي تم تركيبها بشكل مخالف، وكذلك رفع التعديات عن الطريق العام التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 25 محضر إشغال وقطع جزء من الطريق للباعة الجائلين، و9 محاضر نظافة عامة، كما تم ضبط مقهيين يقدمان “شيشة”، جرى إغلاقهما لمخالفة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أنه نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، حملة للتفتيش على مستشفى المراغة المركزي لمتابعة سير العمل بها، شملت أيضا التفتيش على المقاهي والكافيهات بدائرة مدينة المراغة والقرى التابعة لها.