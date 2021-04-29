على سفرة رمضان .. طريقة عمل السمك المشوي والسنجاري

تعتبر وجبة الإفطار فى رمضان من الوجبات المهمة على مدار الشهر الكريم، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن.

ويعد السمك من الوجبات التي يعشقها الكبار والصغار على السواء، ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة تحضير السمك البلطي المشوي في الفرن والسنجاري لـ"عزومات" رمضان، بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة تحضير السمك البلطى المشوى في الفرن

المقادير:

سمك بلطى

كوب ردة

2 فلفل كوبى او حامى

2 طماطم

1 بصلة

3 فصوص ثوم مفروم

ملح ، كمون ، ليمون ، خل ، كزبرة

طريقة التحضير السمك المشوي في الفرن

ننظف السمك جيدا، دون ازالة القشر، فقط نزيل الخياشيم.

نقوم بغسلها باليمون، ونحضر الحشو طماطم مكعبات وفلفل وبصل والثوم عليهم الملح والكمون والليمون.

يتم حشو السمك، ثم تقليبه في الردة، ونسخن الصاجة مع فرشها بالردة.

نقوم بوضع السمك كل واحدة عكس الأخرى، وكل ربع ساعة ننظر عليه للتقليب حتى تمام التسوية.

أما باقى الحشوة، نزود عليها كزبرة وخل وكمية مياه لنضع السمك فيها بعد التسوية.

طريقة تحضير السمك البلطي السنجاري

المقادير

سمك بلطي مفتوح من الظهر

الخضار :

فلفل ألوان مكعبات صغيرة

فلفل رومي أخضر مكعبات صغيرة

طماطم مكعبات

بصل مكعبات

كرفس مفروم

بقدونس

كزبرة خضراء

شبت

التتبيلة

فلفل أحمر حار مفروم

فلفل أخضر حار مفروم

ثوم مفروم

خل

عصير ليمون

كمون

ملح

كزبرة جافة - زيت

دهن السمك :

مسطردة

زيت

التزيين :

شرائح ليمون

كزبرة حضراء

طريقة تحضير السمك السنجاري

نفرم مكونات التتبيلة مع بعض في الكبة، ثم نخلط الخضار البصل والفلفل والكرفس والبقدونس والكزبرة والشبت والطماطم مع بعض ونتبلهم بـ ٤ معالق كبيرة من التتبيلة.

نحضر ورق فويل، وندهنه زيت ونضع كل سمكة على حدة، ونقوم بعمله على شكل طبق ونرصه في صواني الفرن.

ثم نتبل كل سمكة ببعض من التتبيلة، وندهن السمكة بالمسطردة والزيت ثم نضع عليها المتبقي من خلطة الخضار وندخله فرن حار جدا حتى تمام النضج.