«ألم بالمعدة والأسنان».. توقعات الأبراج الترابية في مايو

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ندى عادل التوقعات الفلكية للأبراج الترابية لشهر مايو 2021، على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وجاءت التوقعات الفلكية على النحو التالي:

التوقعات الفلكية لشهر مايو للأبراج الترابية

توقعات برج الثور لشهر مايو

الصعيد العملي

يحالفه الحظ في العمل وينقل إلى مسكن جديد، وبسبب الأقارب والفراق الذي يتعرض له، تحدث تغيرات غريبة ويفقد جزء من ماله.

الصعيد العاطفي

تربطه علاقة قوية بشريكة حياته ويلجأ إليها في عدد كبير من مشاكله، وسوف يحظى بالحب والسفر معها.

الصعيد الصحي

حالة جيدة جسمانيا ولكنك تعب بالعمل والمال والتوتر الذهني.

توقعات برج العذراء لشهر مايو

الصعيد العملي

حياتك العملية مهددة بالدمار بسبب امرأه تجلب لك المضايقات العكوسات.

الصعيد العاطفي

أنت والحبيب تعيشان أجواء غريبة وتحزن من أجل التشتت والضغوطات، وتشعر أنه يوجد شخص يسعى وراء مصلحة المال، فتبتعد عنه.

الصعيد الصحي

احرص على تناول الأطعمة الجيدة والمنزلية لأن معدتك بها ألم شديد.

توقعات برج الجدى لشهر مايو

الصعيد المهني

تعيش بأجواء مزدحمة ولكنك تفضل العمل وجني المال فقط هذه الفترة.

الصعيد العاطفي

لديك توتر عائلى وحيرة وقلق بسبب الظروف المادية والعائلية.

الصعيد الصحي

قلق وتوتر مهني وعاطفي يتسبب بقلة الحياة الشهوانية، ويؤثر عليك جسديا ويسبب لك آلام بعظامك وضغوط.

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بجد واجتهاد حتى يصلون إلى ذلك الهدف.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة في علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.