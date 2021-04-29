طبيب يوضح 8 أطعمة يجب تناولها قبل وبعد الحصول على لقاح كورونا

للمساعدة على تجاوز أي أعراض جانبية

بعد توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطعيم اعداد كبيرة من الناس حول العالم، يجب الاخذ في الاعتبار ضرورة اختيار الأطعمة التي يجب تناولها قبل تلقي اللقاح و تناول نظام غذائي صحي مفيد للجسم يساعد في الوقاية من الفيروس.

و قال الدكتور ويل كول، خبير الطب الوظيفي الرائد "بغض النظر عن اللقاح الذي تحصل عليه ، فلابد من إعداد صحتك للنجاح من خلال تناول نظام غذائي نظيف قائم على الأطعمة الكاملة"

وبحسب موقع “ eatthis” في حين أن العديد من الأشخاص لا يعانون من آثار جانبية للقاح ، فقد أبلغ البعض عن ردود فعل خفيفة مثل الأوجاع والتعب والصداع والقشعريرة وأحيانًا الحمى، إذا واجهت أي آثار ، "فأنت تريد تهدئة الاستجابة المناعية الالتهابية" ، كما يوضح الدكتور "كول"، لذا يجب تجنب الآثار الجانبية من خلال التركيزعلى الأطعمة التي ستكون ألطف على أمعائك، فهناك أطعمة صحية يجب تناولها قبل تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

- أطعمة يجب تناولها قبل وبعد الحصول على لقاح كورونا

1- الشوربة

هناك سبب يجعل الناس ينصحون بتناول حساء الدجاج، حيث يحتوي على مستويات عالية من الكولاجين الذي يساعد على إصلاح بطانة الأمعاء .

2- الخضروات الخضراء

تحتوي الخضار الخضراء (مثل السبانخ واللفت والكرنب والبروكلي) على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة ومحاربة الالتهابات في الجسم، و يحتوي البروكلي ، على مادة السلفورافان المضادة للأكسدة ، والتي تساعد على الحماية من الإجهاد التأكسدي وتكافح الالتهابات.

3- ثوم وبصل

الثوم والبصل غنيان بالبريبايوتكس، مما يساعد على تغذية البكتيريا الجيدة في أمعائك.

4- شاي أخضر

يحتوي هذا الإكسير البسيط والمقاوم للالتهابات على مستويات عالية من مركب نباتي والذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، ويحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، لذا فإن كوب الشاي الدافئ يساعد جسمك على المستوى الخلوي.

5- سمك السلمون المشوي

يعتبر السلمون مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي يقسمها جسمك إلى ريسولفين وبكتين، وهما مركبان يساعدان في تقليل الالتهاب، ولكن ليست كل أنواع السلمون متساوية، حيث أنه يتمتع السلمون البري بالعديد من الفوائد دون المساوئ التي تأتي من الأسماك المستزرعة.

6- كركم

تشير الدراسات إلى أن الكركمين (المكون النشط في الكركم) لا يحارب الالتهاب فحسب ، بل يساعد أيضًا في وظائف المخ ، ويحمي الحصين من الإجهاد.

7- توت أزرق

يعتبر العنب البري مفضلًا آخر لمكافحة الالتهابات خاصة بعد تلقي لقاح كورونا ، فاهي مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة ، ويمكن أن تزيد من مستويات السيروتونين الهرمون المسؤول عن موازنة مزاجك

8- الأطعمة الغنية بالسكر

يقول الدكتور كول: "نظرًا لأن اللقاحات تزيد من استجابتك المناعية ، فأنت تريد تجنب أي أطعمة تعرف أنها تسبب استجابة مناعية التهابية - بما في ذلك الأطعمة التي قد تكون لديك حساسية تجاهها"، بعض مسببات الالتهابات الشائعة؟ السكر والدقيق المكرر والزيوت النباتية ومنتجات الألبان والمحليات الصناعية لكن ضع في اعتبارك الابتعاد عن هذه القائمة بأكملها ، على الأقل لبعض الوقت.