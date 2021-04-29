الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبيرة فلك تقدم توقعات الأبراج النارية في مايو

الابراج النارية
الابراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ندى عادل، التوقعات الفلكية للأبراج النارية في شهر مايو، على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وجاءت التوقعات الفلكية على النحو التالي:

 

التوقعات الفلكية لشهر مايو للأبراج النارية

 

توقعات برج الحمل لشهر مايو

 

على الصعيد العملي 

يحصل على إجازة ترفيهية من العمل، ويسعى في جلب المال ولكنه يشغله أمر ما مثل الحظ والروحانيات والسفر للخارج.

 

على الصعيد العاطفى

هناك تراجع كبير في علاقته العاطفية ويحاول أن يسعى إلى التغيير .

 

على الصعيد الصحي

يتمتع مواليد الحمل في شهر مايو بصحة جيدة خلال هذا الشهر .

 

توقعات برج الأسد لشهر مايو

 

على الصعيد العملي 

توجه ضغوط كثيرة  في العمل والحياة خلال هذا الشهر. 

 

على الصعيد العاطفي 

 تواجه بعض التشويه في  سمعتك، احرص على تجنب سيرتك القيل والقال، وحافظ على عائلتك.

 

على الصعيد الصحي 

سوف يواجه أصحاب برج الأسد توتر صحي بالمعدة، لذا يجب المحافظة على التوازن أثناء تناول الطعام. 

 

برج القوس لشهر مايو توقعات

 

على الصعيد العملي

يعيش أصحاب برج القوس أجواء لطيفة في العمل ولكنك تشعر بالملل.

 يحدث تغير غريب في توتر العاطفي والشعور بالقلق ولكنك غير سعيد بسبب قلة المال ولكنك بارع في جني المال والعلاقات. 

 

على الصعيد الصحي 

يتمتع أصحاب برج القوس بصحة جيدة خلال هذا الشهر.

 

 

صفات أصحاب الأبراج النارية

 

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

 

كما أنهم شخصيات مبدعة ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

 

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان وكثيرا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.

الأبراج النارية التوقعات الفلكية مايو

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