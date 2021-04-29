الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط تواصل المكاسب بدعم توقعات الطلب الإيجابية

النفط
النفط

واصلت أسعار النفط المكاسب اليوم الخميس، بعد ارتفاع واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب هذا الصيف على مخاوف بشأن تأثير زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند واليابان والبرازيل. 


وصعد خام برنت تسليم يونيو 22 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 67.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0405 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 64.04 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتا أو 0.3%.


وتمسكت مجموعة “أوبك+” التي تضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاءهما بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط من مايو إلى يوليو، وذلك بعد أن رفعت أوبك قليلا توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى ستة ملايين برميل يوميا. 

 

وتتوقع المجموعة أيضا بلوغ المخزونات العالمية 2.95 مليار برميل في يوليو، وهو ما يقل عن متوسط 2015-2019.


وقال محللون لدى سيتي "تشير نظرة أكثر قربا إلى وضع مخزونات النفط العالمية إلى أن السوق قد تكون أقرب إلى نقطة التوازن مما ربما تعتقد أوبك+"، مضيفين أن السوق استوعبت معظم مخزونات الخام المتراكمة، غير أنه لا يزال يتيعن العمل على صعيد مخزونات المنتجات المكررة.


كما يتوقع البنك أن ترفع حملات التطعيم في أمريكا الشمالية وأوروبا الطلب على النفط إلى قمة غير مسبوقة عند 101.5 مليون برميل يوميا هذا الصيف، لكنه حذر من أن تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند والبرازيل ربما يؤثر على الطلب المحلي في حال فرضت من جديد إجراءات إغلاق أوسع نطاقا.


واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في معدلات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة وتراجع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وهو ما أفادت به بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.


وزادت مخزونات الخام الأمريكية 90 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت لزيادة 659 ألف برميل.

اسعار النفط النفط الهند اليابان البرازيل خام برنت برنت أوبك منظمة اوبك إنتاج النفط

الأكثر قراءة

100 مليون دولار منحة من البنك الدولي لموزمبيق لإنعاش شمال البلاد

أسعار النفط تواصل المكاسب بدعم توقعات الطلب الإيجابية

«بايدن» يتعهد بتوفير المزيد من الوظائف ودعم الفقراء وتعديل قانون الهجرة

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

خلال كلمته أمام الكونجرس.. امرأتان قويتان تحيطان بالرئيس الأمريكى

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطينى على خلفية أحداث القدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين