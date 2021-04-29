حملات رش وتطهير للطرق العامة لمواجهة كورونا بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، حملة رش وتطهير للمناطق الحيوية والطرق العامة بمدينة جهينة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، إن الحملة شملت رش وتطهير شارع الشهداء، و شارع الجمهورية، وشارع هندسة الري، وشارع البساتين، وشارع محمد فريد، وحارة أبو رقم، ومنطقة نجع عبد الغني، وموقف السيارات، ومنطقة عمارات الموقف، ومكاتب البريد، ومنطقة الوحدة المحلية، ومبني الوحدة المحلية، وماكينات الصرف الآلي.

وجرت الحملة بإشراف المهندس علي محمد بهنس نائب رئيس المركز، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج باستمرار أعمال التطهير.

جدير بالذكر أنه أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، 500 شيشة جرى ضبطها ومصادرتها من المقاهي المخالفة أثناء الحملات التي شنتها الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة لها، وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، إن الشيش التي تم ضبطها من مختلف مقاهي المدينة والقرى التابعة لها، جرى تشكيل لجنة مكونة رئيس مركز ومدينة جهينة وبحضور المهندس علي محمد بهنس نائب رئيس المركز، ومسئولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية والأزمات والإشغالات والبيئة والمخازن والعلاقات العامة، وجرى إعدامها جميعها لعدم استخدامها مرة أخرى في المقاهي.

وأوضح أنه جرى إعدام 500 شيشه في مقلب قمامة عشوائي بناحية الظهير الصحراوي الغربي لمدينة جهينة، مشيرا إلى أن إعدام المخالفات حتى يكونوا عبرة لغيرهم وليتأكد كافة أصحاب المقاهي بأن الدولة عازمة على تنفيذ القانون دون هوادة. والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين