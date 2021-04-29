الهند تواصل تسجيل أرقام قياسية فى إصابات وفيات كورونا اليومية

سجلت الهند رقما قياسيا جديدا اليوم الخميس، في عدد الإصابات والوفيات اليومي من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مع استمرار مرورها بموجة تفشي قوية من المرض.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، رصد 379257 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة لهذا البلد الذي ينتشر فيه الوباء بشكل واسع وسريع.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يزيد حاليا على 18.3 مليون.

كما تم تسجيل 3645 وفاة بـ"كوفيد 19" خلال 24 ساعة، بزيادة 350 عن اليوم السابق، وبذلك ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند إلى 204 آلاف و832.



وبينما تكافح الهند تفشي فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسعار الأكسجين اللازم لإنقاذ حياة الحالات الحرجة لأكثر من الضعف، بينما قفزت الأدوية التي يستخدمها المرضى لأكثر من 10 أمثال سعرها الطبيعي.

وقال آشيش تشودري مدير مستشفى أكاش في نيودلهي، إن سعر كيلو الأكسجين ارتفع من 20 أو 22 روبية، إلى أكثر من 50 روبية.

أما عقار "ريمديسفير"، فقد قفزت أسعاره من بين 4 آلاف روبية إلى نحو 40 ألف روبية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

ويحذر الأطباء في نيودلهي من انفجار أكثر خطورة للوضع المتأزم مع وباء "كوفيد-19"، حيث ينهار المرضى على عتبات المستشفيات المكتظة، ويشبه المسؤولون الأكسجين بـ"الذهب".

وقال شارانج ساشديف، وهو طبيب في المستشفى ذاته، إن "الوضع حرج في الوقت الحالي. هذا الوباء أسوأ ما شهدناه حتى الآن. الأسبوعان المقبلان سيكونان جحيما بالنسبة لنا".

من جانبه وعدت دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وباكستان بتقديم مساعدات طبية، وقالت هذه الدول إنها ستوفر الأكسجين وأجهزة الاختبارات التشخيصية وعقاقير وأجهزة تنفس صناعي ومعدات حماية لمساعدة الهند في وقت الأزمة.