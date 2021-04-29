إغلاق فرع لسلسلة مطاعم شهيرة بدمنهور لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية

قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، برئاسة عادل عبد الكريم، رئيس المدينة، إغلاق فرع لسلسلة مطاعم شهيرة، بمدينة دمنهور لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد وقيامه بتقديم الوجبات والتزاحم وذلك خلال ليلة أمس .

وقال رئيس المدينة في تصريحات صحفية لـ"الدستور": “إن غرفة العمليات بمجلس مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة قد تلقت عدد من الشكاوى، بشأن وجود زحام وتكدس بالمطعم والخيانة الرمضانيه المقامة أمام المطعم وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لفيروس كورونا والتباعد الاجتماعي وفقًا لشروط عمل المطاعم والتى أصدرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا”.

يشار إلى أن فرع المطعم الشهير تم افتتاحه هو وخيمة رمضانية تابعة له، قبل أقل من أسبوع بحضور عدد من مشاهير السوشيال ميديا وتم إقامة الخيمه الرمضانيه أمام المطعم.

كما شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة حملات ليلية مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتأكد من اتخاذ الإجراءات والقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا



وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على جميع رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف وإستمرار الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية المخالفة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المحاسب عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة دمنهور بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على المقاهى والكافتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملة عن غلق المطعم الشهير والكائن بشارع عبدالسلام الشاذلي وتحرير ٧ إنذارات بالغلق و ٣ مخالفات عدم ارتداء الكمامات بشارع الجيش وميدان الشهداء وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتطبيق القانون.

وتمت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق والرقابة والمتابعة وباشراف شئون البيئة بالوحدة المحلية والرخص والمحلات والعلاقات العامه بمجلس ومدينة دمنهور .