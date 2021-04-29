تعرف على سعر اليورو اليوم في مصر الخميس 29-4-2021

تنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 29-4-2021، سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية العاملة، خلال فترة التداولات الصباحية، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي والتي يبرزها البنك المركزي المصري.

فعلى الصعيد المحلي يواصل سعر صرف العملة الأوروبية اليورو استقراره أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر تداول اليورو اليوم في البنوك المحلية والأجنبية 18.83 جنيه، عند الشراء و18.99 جنيه عند البيع، أما على الصعيد العالمي، وبالمقارنة بالسوق العالمي فصعدت عملة اليورو الموحدة والتي تضم 19 دولة، أمام العملة الأمريكية "الدولار" بشكل طفيف لتسجل 1.21 دولار أمريكي.

سعر اليورو اليوم في مصر الخميس

ونقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري:

البنك المركزي المصري سجل 18.51 للشراء و18.66 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي للشراء 18.84جنيه وللبيع 18.99جنيه.

البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.82جنيهًا وللبيع 18.99 جنيه.

البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.77 جنيه.

بنك مصر ليسجل للشراء 18.34 جنيهَا وللبيع 18.53جنيه.

بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 19.04 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.35جنيه وللبيع 18.48جنيه.



سعر اليورو اليوم

بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.34جنيه وللبيع 18.51 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.35جنيه وللبيع 18.58جنيه.

بنك المشرق فسجل للشراء 18.89جنيه وللبيع 19.05جنيه.

بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 18.34جنيه وللبيع 18.54جنيه.

بنك القاهرة فسجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.99 جنيه.

سعر اليورو اليوم الخميس 29-4-2021

ارتفاع سعر اليورو في البنوك اليوم

بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 18.67 جنيه.

المصرف المتحد سجل للشراء 18.34جنيه وللبيع 18.51جنيه.

بنك عوده ارتفع اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.89جنيه وللبيع 19.10جنيه.

البنك العقاري المصري فسجل للشراء 18.93 جنيه وللبيع 18.77 جنيه.

بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.29جنيه وللبيع 18.49جنيه.

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