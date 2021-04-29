الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طالع.. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الخميس 29-4-2021

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يقدم موقع " الدستور" تقرير مفصل سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الخميس 29-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ليتراوح سعر الشراء في التعاملات الصباحية اليوم بين 15.61 و15.73 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنوك العاملة في السوق المصرية.

 

البنك المركزي المصري


سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 

بنك مصر


سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 15.61 جنيه مصري للشراء، 15.71 جنيه مصري للبيع.

 

بنك قناة السويس


سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.63 جنيه مصري للشراء، 15.73 جنيه مصري للبيع.

 

البنك الأهلي المصري


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه مصري للشراء، 15.71 جنيه مصري للبيع.

 

بنك الإسكندرية


سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه مصري للشراء، 15.74 جنيه مصري للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان


سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.66 جنيه مصري للشراء، 15.76 جنيه مصري للبيع.

 

البنك العقاري المصري العربي


سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 15.72جنيه مصري للشراء، و15.62 جنيه مصري للبيع .

 

بنك قطر الوطني الأهلي


سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 15.63 جنيه مصري للشراء، 15.73 جنيه مصري للبيع.

 

البنك التجارى الدولى


سعر الدولار في البنك التجارى الدولى 15.66 جنيه مصري للشراء، 15.76 جنيه مصري للبيع.

 

البنك الأهلي المتحد
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 15.63 جنيه مصري للشراء، 15.73 جنيه مصري للبيع.

 

بنك مصر إيران للتنمية

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 15.64 جنيه مصري للشراء، 15.74 جنيه مصري للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 15.66 جنيه مصري للشراء، 15.76 جنيه مصري للبيع.

 

 البنك الأهلى اليوناني

 

سعر الدولار في  البنك الأهلى اليوناني 15.65 جنيه مصري للشراء، 15.75 جنيه مصري للبيع.

 

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