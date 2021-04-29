ضبط 38 قضية تموينية متنوعة بسوهاج

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج بحملة أمنية مكبرة، لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، أسفرت عن ضبط 38 قضية تموينية متنوعة منها، ضبط صاحب مخبز بلدي لتصرفه في 3 طن من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء بسوهاج.

وبدأت الحملة أعمالها بضبط "محمود. أ.ع.ش" 20 سنة، مدير مسئول مخبز بلدي لتصرفه في 3 أطنان و850 كيلو من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط 145 كيلو بلح وجبنه وزيت طعام، ومقرمشات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، وكما تم ضبط 5 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و4 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن.

وانهت الحملة أعمالها بضبط 4 قضايا عدم نظافة اوني العجين بالمخابز، و 3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و3 قضايا عدم انتظام بمحطات الوقود، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، تحرير 181 محضر إشغالات ومرافق متنوعة، وضبط 87 مضبوطات متنوعة، ومصادرة 42 شيشة، وغلق وتشميع كافيه مخالف، وتحرير 10 محاضر لمقاهي مخالفة لقرارات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال حملات مكثفة شنتها الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» حرصا على سلامة المواطنين.

وقال المحافظ إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، حررت 5 محاضر إشغال طريق، وجرى التنبيه على الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم بسوق الخضر والفاكهة، كما تم رفع الإشغالات بمنطقة إدارة أخميم التعليمية، وشارع المدارس، وضبط 8 مضبوطات متنوعة، وإخلاء الباعة الجائلين من منطقة مجمع المدارس ورفع الإشغالات.

وأشار إلى تحرير 4 محاضر نظافة وإشغالات، لافتا إلى أنه في مركز ومدينة طهطا، وتم إغلاق وتشميع كافيه مخالف للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضبط 2 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفى مركز المراغة، تم تحرير 93 محضر مخالفة وإشغالات في حملات مكبرة بالشوارع العامة والجانبية بالمدينة، وضبط 40 من المضبوطات المتنوعة، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لأصحاب الكافيهات والمقاهي الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا،