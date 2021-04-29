تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى كفر الزيات العام

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، إنه تم تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي كفر الزيات العام، وإنهاء كافة أوجه الاستعداد لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، وذلك في إطار حرص المستشفى، على جودة الخدمة العلاجية المقدمة،واستحداث خدمات تقدم جديدا لخدمة المرضي، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، تحت رعاية الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وإشراف الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.



وقال الدكتور عبدالعال قوزع، مدير مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، إن وحدة مناظير الجهاز الهضمى تتوافر بها خدمات منظار تشخيصى على المعدة والمرئ، وربط دوالي المرئ ، وحقن دوالى المعدة والمرئ، وأخذ عينات من المعدة والمرئ، ومنظار تشخيصي على القولون، وأخذ عينات من القولون.

وأضاف: يتم تقديم كافة الخدمات أسبوعيا وتخصيص يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال وتقديم الخدمة بوحدة المناظير لأهالى مركز ومدينة كفر الزيات.

وعلى جانب آخر، نظمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، امس الأربعاء، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن محافظه الغربية، أسفرت عن ضبط 5 أطنان مواد غذائية فاسدة و4410 لترات عصائر والتحفظ على 107 رسائل مستوردة، وغلق منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وغير مستوفية الاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرا داهما علي الصحة العامة للمواطنين.



ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، لافتًا إلى أنه تم تحرير 989 محضر جنحة صحية للمخالفات، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

وقال الشناوي نجم مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، إنه قد تم سحب 2028 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتفيش على التراخيص الصحية ومدى استيفائها للاشتراطات.