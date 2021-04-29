«أوقاف القاهرة» تحقق المائة صك الأولى فى مشروع صكوك الأضاحى

حققت مديرية أوقاف القاهرة أول 100 صك في مسابقة شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقررالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها ألفان وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.

وأوضح وزير لأوقاف أن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

كما حققت مديرية أوقاف الفيوم مبيعات صكوك أضاحي بلغت 235 صكًّا، في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسرعة صرف المكافأة المقررة للمديرية وقدرها 5000 جنيه عن المائتين صك، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ويتم الصرف من المديرية خلال هذا الأسبوع، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأيضا حققت ققت مديرية أوقاف الدقهلية أول 100 صك في مسابقة شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وأصدر جمعة قرار بصرف مكافأة قدرها ألفان وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الدقهلية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.