إصابة 5 أشخاص بينهم طفل إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بينهم طفل، إثر اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين، بدائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين طرف أول محمود ف ف 21 سنة عامل مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله للمستشفى سوهاج الجامعي، والبيضاء ب ن س 40 سنة ربة منزل، والطفل زين العابدين ع ح 10 سنوات طالب مصابين بجروح قطعية بفروة الرأس.

وبين طرف ثاني محمود ع س 28 سنة عامل مصابًا بجرح تهتكي بالرأس، وأحمد م ن 32 سنة عامل مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتمكن الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة فريدة سلام رئيس المركز، 3 حالات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بناحية ساحل طهطا، ومجلس قروى شطورة، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة الحفاظ على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، على الاستمرار فى التصدى للمخالفين، وتطبيق القانون حفاظا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف.