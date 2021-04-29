بايدن: تمكنا من تسليم 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمته بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة، أن إدارته ورثت أسوأ أزمة صحية منذ قرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير.

وقال بايدن: "جئت للحديث عن الأزمات والفرص من أجل مستقبل الولايات المتحدة".

وعن معركة كورونا، أشاد الرئيس الأمريكي بمعركة بلاده ضد كوفيد-19 باعتبارها واحدة من "أعظم الإنجازات اللوجستية".

وأضاف "تمكنا من تسليم 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا".

إصابات كورونا في أمريكا

وأفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 0.2 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 15:25 مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 32.2 مليون حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 573879.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، التي تبلغ نسبتها 0.2 %.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 3.74مليون حالة، ودون تغيير يذكر عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 0.5 % في الإصابات عن نفس الفترة أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 923464 حالة إصابة.

وسجلت ولاية ميشيجان أيضا أكبر عدد من حالات الوفاة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 117 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 148.7 مليون حتى مساء الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062 مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة.