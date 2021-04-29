الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات بأحياء السويس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

حملات على المحلات
حملات على المحلات والمقاهي

تشهد محافظة السويس، حملات مسائية مكثفة على المحلات والمقاهي لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المحافظ يكلف بتكثيف الحملات

وكلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نائب محافظ السويس بتكثيف الحملات على المحلات  والمقاهي والكافتريات على مستوى الأحياء الخمسة.

وأشرف السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي على الحملات التي قادها رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن.

الحملة تستهدف أحياء السويس

واستهدفت الحملات المسائية المكبرة، أحياء السويس الخمسة: السويس، الأربعين، فيصل، الجناين، عتاقة، للتأكيد علي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الحملة ارتداء المواطنين الكمامات، والتزام المحلات بمواعيد الغلق في تمام الساعة 11 مساءً، وفقًا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

تحرير محاضر للمخالفين

وتم تحرير محاضر للمخالفين، وغلق المحلات والمقاهي المخالفة للقرارات، للحفاظ على صحة المواطنين.

شارك في الحملات شرطة المرافق، و|إدارة الأزمات والكوارث، والإدارات الهندسية، وأقسام الإشغالات، والمتابعة الميدانية على مستوي جميع الأحياء.

جهود مديرية الصحة في السويس

وتواصل مديرية الصحة في السويس متابعة توافر الأكسجين بالمستشفيات، ويجري وكيل وزراة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي زيارات مفاجئة بشكل شبه يومي، لمستشفى السويس العام، ومسستفى حميات السويس، ومستشفى الصدر، لمتابعة سير العمل.

استطلاع رأي مصابي كورونا

وكانت مديرية الصحة قد أجرت استطلاعًا لرأي المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا، لقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأجرى فريق من المكتب الفني والطوارئ والأزمات والعلاقات العامة استطلاع رأي مرضى كورونا بمستشفى السويس العام، وتلبية احتياجاتهم ومراجعة حالاتهم الصحية مع الفريق الطبي بالعزل.

وعبر بعض المرضى ممن تم استطلاع أرائهم عن رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم داخل المستشفى.

شارك في الجولة، دكتور محمود عوض مدير إدارة الطوارئ والأزمات، والدكتورة هدى النوبي عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، مصطفى موسى عضو فريق العلاقات العامة والإعلام.

حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
حملات على المحلات والمقاهي
السويس كورونا الاجراءات الاحترازية مخالفات غلق

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