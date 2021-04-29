تفاصيل فعاليات برنامج صندوق التنمية الثقافية اليوم

في الليلة السابعة عشر من ليالي شهر رمضان المبارك٬ وفي تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس٬ يواصل صندوق التنمية الثقافية٬ فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه الصندوق٬ للاحتفال بالشهر الكريم٬ في كافة مراكزه الثقافية والإبداعية في كافة محافظات الجمهورية٬ مع التشديد على كافة الإجراءات الاحترازية٬ للوقاية من وباء الكورونا٬ والتي يحرص ويؤكد عليها صندوق التنمية الثقافية٬ بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

ويقيم بيت الغناء العربى في مقره الكائن قصر الأمير بشتاك٬ في بشارع المعز" أمسية طربية يقدمها الفنان سعيد عثمان وفرقة "شموع"، حيث يقدمون برنامج متميز من الأغنيات الشرقية نذكر من بينها أغنيات: على رمش عيونها للفنان وديع الصافي، سواح وجانا الهوي للفنان عبد الحليم حافظ، عنابى للمطرب كارم محمود، تلات سلامات للفنان محمد قنديل، غريب الدار للفنان عبده السروجي٬ ع اللى جرى للفنانة التونسية عليا٬ وحشتوني وبتونس بيك للفنانة الراحلة وردة٬ وغيرها. وتشارك في الحفل المطربة رنا عيسى.

يشار إلى أن سعيد عثمان٬ هو صوليست الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، قدم العديد من الحفلات الناجحة بالعديد من المراكز الثقافية.

ويعود الفنان والمنشد عامر التونى وفرقة المولوية لتقديم أمسياته الصوفية المتميزة بقصر الأمير طاز خلف قسم الخليفة٬ ببرنامج يضم مجموعة مختارة من أشهر القصائد والتواشيح والابتهالات فى العشق الإلهى٬ نذكر من بينها: هامت الأرواح٬ تضيق بنا الدينا٬ زينب تقول هيا٬ يا راحلين٬ ما بعد بعدك٬ مني يا حبيب القلب٬ يا مليحا وغيرها، كما يفتتح معرض جديد بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

وفي منطقة المنيل، يقدم الفنان محمود درويش ليلة طربية جديدة بقصر المانسترلي بشارع الملك الصالح، حيث يقدم مجموعة من أشهر أغاني الراحل الكبير عبدالحليم حافظ.

وللأطفال.. يقدم الفنان خالد المرصفي ورشة جديدة من ورش "اللعب والكاريكاتير" بمركز إبداع الطفل بيت العينى٬ خلف الجامع الأزهر.

بيت السناري يواصل تقديم ليالي المقامات الروحية

كما يستقبل بيت السنار الأثري بحي السيدة زينب٬ التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي٬ ليلية جديدة من ليالي المقامات الروحية٬ في دورتها السادسة٬ والتي تقام تحت شعار: "فلنسمع حتى نرى.. ونرى حتى نسمع"٬ والتي ينظمها صندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب٬ وتحت رعاية البنك الأهلي المصري٬ وبنك مصر.

ويحيي حفل الليلة الفنان الدكتور حسن شرارة٬ بمشاركة فرقته٬ سداسي شرارة٬ حيث يقدم شرارة باقة من أروع الألحان والمقطوعات الموسيقية٬ نذكر من بينها: لونجا٬ أهلا رمضان٬ رمضان جانا٬ بالإضافة إلي نخبة مميزة من مقطوعات الموسيقي العالمية والكلاسيكية، الحفل من إخراج ورؤية للفنان انتصار عبدالفتاح.