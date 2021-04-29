أستراليا: إعطاء 2.03 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

أعطت أستراليا 2.03 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في أستراليا بنحو 45150 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، ستستغرق أستراليا 2.2 سنة لتغطية 75 % من السكان بلقاح يتكون من جرعتين.



وبدأت التطعيمات في أستراليا منذ حوالي 9 أسابيع.



يذكر أن أستراليا سجلت 29749 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فضلا عن 910 وفيات بعد مرور عام و 13 أسبوعا منذ تسجيل الحالة الأولى في أستراليا.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.