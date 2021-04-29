أمريكا: تسجيل 32.2 مليون حالة إصابة بكورونا و573879 وفاة

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 0.2 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 1525 مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 32.2 مليون حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 573879.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، التي تبلغ نسبتها 0.2 %.



وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 3.74مليون حالة، ودون تغيير يذكر عن نفس الوقت أمس.



وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 0.5 % في الإصابات عن نفس الفترة أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 923464 حالة إصابة.



وسجلت ولاية ميشيجان أيضا أكبر عدد من حالات الوفاة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 117 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 148.7 مليون حتى مساء الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



