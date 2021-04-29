تكريم طلبة الصم والبكم والمكفوفين فى احتفالية فنية بالوادى الجديد

كرم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الوادي الجديد، طلبة مدارس التربية الخاصة من الصم والبكم والمكفوفين في احتفالية بمركز الخارجة.

وقال جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، مساء الأربعاء، إنه جرى تنظيم احتفالية فنية بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، بحضور الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ بقائمة الحزب عن المحافظة، ولفيف من كوادر وقيادات الحزب وأهالي المحافظة، لتكريم طلبة التربية الخاصة بمدينة الخارجة.

وأكد جمال آدم أنه جرى توزيع 100 هدية على الطلاب المكرمين تضمنت حقيبة مدرسية وفانوس رمضان، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، من خلال مبادرة "حياة كريمة "، وفي إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وفي سياق متصل قام حزب مستقبل وطن بتعقيم 3 مساجد ومعهد أزهري وماكينتي صراف آلي بمركز باريس في الوادي الجديد.

وأكد سيد رشوان، أمين حزب مستقبل وطن بمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، مساء الأربعاء، أنه جرى تنظيم فرق تعقيم من كوادر وشباب الأمانة بمركز باريس تولت تعقيم 3 مساجد بمدينة باريس، ضد فيروس "كورونا"، وذلك لتوفير الجو الصحي لأداء الصلاة خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح سيد، أنه جرى تعقيم 3 مساجد وهي "مسجد البئر، المسجد الوسطاني، مسجد فاضل"، بالإضافة لتعقيم ماكينتي صراف آلي بالمدينة تزامنًا مع صرف رواتب الموظفين الشهرية، كما جرى تعقيم معهد أزهري بالمدينة، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن مستمر بكل ما أوتي من قوة في تقديم يد العون للمواطنين في كافة أنحاء المركز خلال شهر رمضان الكريم.

ولفت سيد، إلى أن أعمال التعقيم للمنشأت العامة التي ينفذها الحزب تأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، من خلال مبادرة "حياة كريمة".

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.