السيطرة على حريق التهم شقة سكنية دون إصابات بمركز طهطا سوهاج

تمكنت قوات إدارة الحماية المدينة بمحافظة سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بشقة عامل بقرية شطورة، التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج دون إصابات بشرية.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية ناحيه قرية شطورة دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني، ملك علاء ا ح ج 45 سنة عامل مقيم بقرية شطورة دائرة مركز طهطا، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية بمساعدة الأهالي.

وبسؤال المذكور أقرّ بضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق، لقي طالب مصرعه غرقًا بمياه النيل في نهار رمضان أثناء استحمامه بناحية قرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، تم نتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء الدكتور حسن محمود العمدة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوفاة شخص غرقًا في مياه نهر النيل بناحية قرية شطورة بدائرة المركز.

وتبين من خلال التحريات والفحص غرق «فوزي. هـ»، 14 سنة، طالب، في نهر النيل بذات المنطقة المشار إليها، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والده، أقرّ بأنه أثناء استحمام نجله المذكور بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية، وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة (إسفكسيا الغرق)، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.