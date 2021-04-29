مئات المصابين بسلالات كورونا الجديدة بين العائدين إلى كندا

أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية، مساء الأربعاء، إصابة مئات الأشخاص من بين المسافرين العائدين مؤخرًا إلى كندا بسلالات فيروس كورنا الجديدة والمثيرة للقلق.

وتظهر البيانات التي أصدرتها الوكالة أنه اعتبارًا من 22 أبريل، كان اختبار 557 شخصًا إيجابيًا لسلالات مثيرة للقلق، بما في ذلك 518 من السلالة التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة، و27 من السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، و12 من السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل.

وتظهر البيانات، التي أعلنتها وكالة الصحة، في الفترة بين 22 فبراير و11 أبريل، أن نتائج اختبار 2018 مسافرًا عائدًا إيجابية عند وصولهم إلى البلاد، وهذا يمثل حوالي 1% من الوافدين.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الفيدرالية لضغوط لاتخاذ المزيد من الخطوات لمنع السلالات الجديدة من الدخول إلى البلاد.

كندا تُعلن إعطاء 11.7 مليون جرعة من لقاح كورونا

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم حتى الآن إعطاء 11.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

وأفادت البيانات، بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ301 ألف و788 جرعة يوميًا، ووفقًا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 148.7 مليون حتى مساء الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062 مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات، أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرج» للأنباء، أنه جرى إعطاء نحو 10.62 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.