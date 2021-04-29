«الصحة العراقية» تدرس فرض حظر تجول كامل لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء الأربعاء، أنها تدرس فرض حظر تجول كامل لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء الأربعاء، "أننا ندرس فرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين بما فيها عيد الفطر".

العراق: 44 حالة وفاة و6858 إصابة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، بتسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 15 ألفا و392 حالة.



وقالت الوزارة، في تقرير، إنه تم تسجيل 6858 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و51 ألفا و868 إصابة، وأشار التقرير إلى شفاء 7052 شخصا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 927 ألفا و575 حالة.



وأشار إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 45 ألفا و787 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و 244 ألفا و746.



وأوضح التقرير أن العدد الكلي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 333 ألفا 50 شخصا.



إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 148.7 مليون حتى مساء الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.