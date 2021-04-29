مصرع عامل متأثرا بإصابته إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

لقي عامل في العقد الثاني من العمر مصرعه متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، إثر تعدي عاملين شقيقين عليه بالعصي والشوم بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

بدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، من مستشفى سوهاج الجامعي يفيد بوصول "السيد م س"، 20 سنة، مصابًا باشتباه بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي فور وصوله.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية بعد سؤال عمه "على س ش" 45 سنة، اتهم كلًا من "حسن ا ا" 19 سنة، عامل، وشقيقه "أحمد ا ا" بالتعدي على نجل شقيقه بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز المراغة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، برئاسة المهندس حسن ناصر، شنت حملة موسعة استهدفت شوارع المدينة والقرى، ورفع 145 طن قمامة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة الضياع، وطرق الحريدية - المراغة، وبني هلال - المراغة، فزارة - بناويط، والثلاث كباري فزارة - جهينة، والطريق الغربي بالوحدة القروبة لبناويط، وقرى الغريزات، السمارنة، أولاد إسماعيل بنظافة مدخل القرية الطريق الغربي لأولاد إسماعيل جهينة الشرقية، ورفع وتفريغ الحاويات بسيارات المكبس.

كما شملت الحملة، أعمال قص وتهذيب الأشجار بطريق الأخيضر، نجع الدالي، مداخل قرية الوقدة، وبهتا، البطاخ، جزيرة شندويل، نجع أبو عوض وجميع قري المدينة وجاري حملات مماثلة.