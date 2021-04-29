الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سانا»: ميليشيا قسد تختطف 20 مدنيًا سوريًا بريف دير الزور

ميليشيا قسد
ميليشيا قسد

داهمت ميليشيا قسد، مساء  الأربعاء، قرية أبو النيتل، ونفذت عمليات اختطاف واسعة طالت 20 مدنيًا سوريًا، في القرية الواقعة بريف دير الزور الشمالي.


وذكرت مصادر أهلية سورية، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد، نفذت حملة مداهمة وتفتيش لأغلب منازل المواطنين في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي، واختطفت على إثرها 20 مدنياً واقتادتهم إلى جهة مجهولة.


وصعدت ميليشيا قسد عمليات المداهمة التي تنفذها، في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة، واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها، تمهيداً للقتال في صفوفها.

 

الدول الغربية في مجلس الأمن ترفض الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في سوريا

وفي سياق أخر، رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً الأربعاء نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا في 26 مايو، وسط اعتراض روسي على هذا الموقف.


وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو".

وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي" على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).


واتخذت المندوبة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد، موقفاً مماثلاً، وقالت إن "الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة".


ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل "مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية"، مضيفة "لن ننخدع" طالما لم يتم ذلك.

قسد دير الزور ميليشيا الأنباء السورية ميليشيا قسد

الأكثر قراءة

«تعليم النزهة» تفتح تحقيقًا فى الأخطاء السياسية بامتحان الإعدادية

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

استنفار أمني بمحيط كنائس القاهرة لتأمين أعياد الأقباط

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

الصحة: 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطينى على خلفية أحداث القدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين