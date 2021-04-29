«سانا»: ميليشيا قسد تختطف 20 مدنيًا سوريًا بريف دير الزور

داهمت ميليشيا قسد، مساء الأربعاء، قرية أبو النيتل، ونفذت عمليات اختطاف واسعة طالت 20 مدنيًا سوريًا، في القرية الواقعة بريف دير الزور الشمالي.



وذكرت مصادر أهلية سورية، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد، نفذت حملة مداهمة وتفتيش لأغلب منازل المواطنين في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي، واختطفت على إثرها 20 مدنياً واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وصعدت ميليشيا قسد عمليات المداهمة التي تنفذها، في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة، واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها، تمهيداً للقتال في صفوفها.

الدول الغربية في مجلس الأمن ترفض الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في سوريا

وفي سياق أخر، رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً الأربعاء نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا في 26 مايو، وسط اعتراض روسي على هذا الموقف.



وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو".

وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي" على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).



واتخذت المندوبة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد، موقفاً مماثلاً، وقالت إن "الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة".



ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل "مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية"، مضيفة "لن ننخدع" طالما لم يتم ذلك.