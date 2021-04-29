تونس تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطينى على خلفية أحداث القدس

أعرب وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني على خلفية ما يتعرض له من أعمال عنف وتحريض من قبل مجموعات إسرائيلية متطرفة بالقدس الشرقية، مجددا موقف تونس الثابت المساند للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه المشروعة.

وخلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، أكد الوزيران في هذا الخصوص، ضرورة إلزام المجتمع الدولي سلطات الاحتلال بوقف الأعمال الاستفزازية والانتهاكات التي تستهدف مشاعر الشعب الفلسطيني، مشددان على أهمية احترام الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة والإسراع في رفع هذه المظلمة التاريخية.

كما بحث الوزيران، خلال المكالمة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف الجهود والتحركات الدبلوماسية داخل مجلس الأمن الدولي وفي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية من أجل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والتدخل لوقف ما يتعرض له من انتهاكات واعتداءات سافرة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن شكره لما تلقاه القضية الفلسطينية من دعم متواصل من بلادنا داخل مجلس الأمن الدولي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، منوها بمواقفها الثابتة، تجاه الشعب الفلسطيني وحرصها على استعادة حقوقه المشروعة، كما تناول الوزيران عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.



مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وعلى صعيد آخر، شن مستوطنون اقتحاما بقيادة المتطرف يهودا غليك، مساء الأربعاء، رباط الكرد الواقع إلى اليسار من باب الحديد للداخل إلى المسجد الأقصى.

واستمع المستوطنون لشرح تهويدي من المتطرف غليك حول سب تهويد القدس القديمة.

وفي وقت سابق من اليوم، تصدى مواطنون، لمجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنعوهم من تجريف أراض في قرية نعلين غرب رام الله.