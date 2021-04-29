محمد كمال.. قائد جناح العنف المسلح فى جماعة الإخوان بعد فض رابعة

سلطت حلقة الأمس من مسلسل "الاختيار ٢" الضوء على الإرهابي محمد كمال، والذي كان هاربا ويبحث عنه الضابط زكريا وهو كريم عبد العزيز.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محمد كمال فى السطور التالية:

- محمد كمال قائد جناح العنف المسلح في جماعة الإخوان بعد فض رابعة المسلح.

- هو الإرهابي محمد محمد كمال مواليد محافظة أسيوط ولد عام 1955.

- تخرج في كلية الطب بأسيوط وانضم لجماعة الإخوان الإرهابية.

- تقلد المناصب داخل الإخوان منذ صغره حتى أصبح عضوًا بمكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية.

- أسس بعد ثورة 30 يونيو جناح مسلح للإخوان وأصبح زعيما له.

- قام بعدة عمليات إرهابية على رأسها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون مفتش مباحث القاهرة، ومحاولة اغتيال المفتي السابق الدكتور علي جمعة.

- بعد فض رابعة هرب إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة البساتين في القاهرة واتخذها مقرًا لاختبائه للتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة.

- شكل "كتائب العمليات النوعية الإخوانية"، وجعل لها إطارًا أكثر تنظيمًا، وأمدها بما تحتاجه للعمل ضمن خطة "الإنهاك والإرباك" لقوات الأمن.

- عمل محمد كمال على إنشاء لجان لـ العمليات النوعية.

-تمكن الأمن الوطني من رصد شقة سكنية بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج بالبساتين، وجرى استئذان نيابة أمن الدولة العليا، لمداهمتها، وفجر يوم 3 أكتوبر 2016، داهمت قوات الشرطة الشقة، وفوجئت بإطلاق نيران كثيف، وتبادلت الإطلاق مع مصدر النيران الذي كان الإرهابي محمد كمال، حتى تمكنت من القضاء عليه، هو وإرهابي آخر يُدعى ياسر شحاتة علي رجب.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحًا والساعة 4.45 مساءً.

المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.