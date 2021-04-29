«صحة أسوان» تطلق فعاليات الملتقى الأول للاحتفال بـ«اليوم العالمى للصحة المهنية»

عقدت مديرية الشئون الصحيه بمحافظة أسوان، الملتقى السنوى الأول للاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، وذلك بقاعة عروس النيل، وتحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.



وتضمنت فعاليات الملتقى في البداية ترحيب الدكتورة جمالات عباس مدير إدارة السلامة والصحة المهنيه بالمديرية بالحضور، وهم: مسؤلي السلامة والصحة المهنية بالشركات والفنادق والمصانع والأماكن الحكومية.



كما ألقت الدكتورة لبنى فهمي، كلمه حول أهمية دور السلامه في المنشأت، وعقب ذلك باشرت الدكتور نجاح مسئولة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، محاضرات علمية حول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.



كما قام "كيرلس ملاكر" مراقب السلامة بالمديرية بإلقاء كلمة حول سلوكيات العمال في إطار السلامة والصحة المهنية، ثم قام المهندس "مؤمن" من شركة أكسيونا بإلقاء كلمه حول مدى أهمية توفير إمكانيات السلامة.

وفي ختام الملتقى ألقت الدكتورة "جمالات" كلمة حول الأمراض المشتركة، والسلامة المهنية في ظل انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى توجيه بالشكر للحضور وتوجيه الشكر عزت أنور المراقب الصحي والذي قدم للقسم بالمديرية الكثير من الانجازات خلال فترة عمله بالمديرية.

كما تم توجيه الشكر للحضور من جهات متعدده وهم: (هيئة تنمية بحيرة السد العالي -ش. الغازات الصناعيه جالف كرايو - شركة هيلثي إن سيفتى هوم _ مديرية القوى العاملة - شركة المصرية للاتصالات_ شركة مطاحن مصر العليا - شركة أكسيونا فندق بسمة - مصنع سكر كوم أمبو مديرية التربيه والتعليم _ مياه الشرب والصرف الصحي _ شركة جنوب الوادي للبترول- الهيئه العامة للتآمينات الاجتماعية- مصنع التغذية المدرسية).

جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بأسوان، عقدت الامتحان السنوي الأول لمتدربي الزمالة المصرية في تخصص الباطنة بمحافظة أسوان، وذلك بمقر اللجنة الفرعية للزمالة المصر ية بمركز التدريب بمنطقة النفق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، رئيس اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بأسوان، وإشراف الدكتورة نجلاء عيسى منسق اللجنة الفرعية للزمالة بمحافظة أسوان، والدكتور محمد زين العابدين المشرف العلمي لمدربي الزمالة قسم الباطنة بمحافظة أسوان.



ويعد هذا الامتحان الأول من نوعه في محافظة أسوان، وفقا لمعايير الجودة والاعتماد بالزمالة، ويهدف تقييم وجودة العملية التعليمية بمشروع تطوير الزمالة المصرية.

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان المصرية، بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و الأستاذ الدكتور مجدي الصيرفي الأمين العام للزمالة المصرية ، نحو تطوير مستوى مقدمى الخدمة الطبية و التعليم الطبى، وفى إطار مشروع تطوير الزمالة المصرية.

فعاليات الملتقى

فعاليات الملتقى

فعاليات الملتقى

فعاليات الملتقى

فعاليات الملتقى

فعاليات الملتقى