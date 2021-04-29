رمضان فى الستينيات.. شرطة النجدة توقظ 4 مواطنين للسحور

نشرت مجلة "الأهرام" خبرًا طريفا عن قيام شرطة النجدة بالجيزة بدور المسحراتي في شهر رمضان عام 1965.

بدأت الواقعة بقيام 4 من المواطنين بالجيزة، وهم من المهندسين والضباط والأوقاف والصيدلة، بالاتصال بشرطة النجدة من أجل إيقاظهم وقت السحور تليفونيا.

وأشارت بأن المناطق التي كان يسكن فيها المواطنون الأربعة لا يمر بها مسحراتي وهم لا يملكون منبهات ولم يتمكنوا من تناول السحور، لتقرر شرطة النجدة بالجيزة الاتصال بهم يوميا عبر التليفون في الساعة الثالثة صباحا.

المسحراتى فى التليفزيون

قدم العديد من الفناني دور المسحراتى، على رأسهم الفنان محمود شكوكو، هو أول من قدم دور المسحراتي في التليفزيون المصري، الذي تم افتتاحه عام 1960، وكان أول رمضان يشاهده الجمهور على التليفزيون عام 1961

شكوكو هو أول فنان مصري يركب في أواخر الأربعينات السيارة الإنجليزية ماركة "بانتيللي" التي لا يركبها غير اللوردات والسفراء والأمراء، ما أثار عليه حقد أفراد الأسرة المالكة وبعض أفراد العائلات الأرستقراطية وأجبروه على بيعها.

الزيجة الأولى لـ"شكوكو"

ربط البعض بين سيارة شكوكو وقصة الحب الكبيرة بينه وبين سيدة المجتمع عائشة هانم فهمي صاحبة القصر المعروف باسمها في الزمالك، ويقال: إن هذا الحب انتهى بالزواج بعد طلاق عائشة فهمي من زوجها الفنان يوسف وهبي الذي اشتاط غيظا وحقدا على محمود شكوكو وحرض عليه رجال القصر وأبناء العائلات الأرستقراطية في مصر ليحولوا بينه وبين الاستمرار زوجا لإحدى سيدات هوانم المجتمع، لأن يوسف وهبي يرى أن زواج شكوكو من عائشة فهمي طعنة لبنات الأسر الأرستقراطية والأسر الكريمة والعائلة المالكة في مصر، وتحولت نقمة القصر وغضب يوسف وهبي على محمود شكوكو إلى حملة مسعورة ضده لم يستطع هو ولا عائشة الصمود أمامها، فابتعدا لكنه أبدا لم يتأثر حبها له وحبه لها حتى بعد زواجه من أم أولاده، وقد طلقها محمود شكوكو بعد أن دعاه مجموعة من أصدقائه، وحيد فريد ومحمود فريد وأبو السعود الإبياري وأحمد عزت مدير الشهر العقاري زوج زورو شكيب وسعيد مجاهد ونجيب خوري، وحضر إليهم محمود شكوكو على قهوة الأوبرا ومعه كلبه الضخم وأقنعوه بأن يطلقها وبالفعل حدث ذلك.

وفى حياة محمود شكوكو تزوج ثلاث مرات الأول أم ولديه سلطان وحمادة، الزوجة الثانية كانت فتاة صغيرة تزوجها بالرغم من معارضة أسرتها لكنها مرضت بمرض خطير وطاف بها على أطباء مصر وأولياء الله وأنفق عليها آلاف الجنيهات على علاجها لكنها ماتت واقتنع أهلها بأنه إنسان طيب وعطوف ووافقوا على أن يزوجوه أختها الصغرى.