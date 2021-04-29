الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ستاندرد أند بورز 500 يغلق منخفضا بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

ستاندرد أند بورز
ستاندرد أند بورز

أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا مساء الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة وكذلك برنامجه الشهري لشراء السندات، مبديا عدم استعداده بعد لتقليص دعمه للتعافي الاقتصادي.

ورغم التحسن الاقتصادي، جدد البنك المركزي الخطوط الإرشادية التي التزمها منذ ديسمبر، قائلا إنه يجب أن يرى "مزيدا من التقدم الكبير" صوب أهدافه لمعدلات التضخم والبطالة لكي يشرع في تقليص مشتريات السندات الشهرية.

وقال كيفين فلانجان، مدير إستراتيجية أدوات الدخل الثابت لدى ويزدوم تري فندز، "مجلس الاحتياطي سلط الضوء على استمرار الضبابية الكثيفة،  في مثل هذه الأجواء، وفي ظل تضخم غير مستقر، فلن يغيروا مسار السياسة النقدية".

كان ستاندرد أند بورز 500 مستقرا إثر إعلان مجلس الاحتياطي، لكنه صعد لاحقا إلى ذروة قياسية للجلسة بعد قول جيروم باول رئيس المجلس خلال مؤتمر صحفي إن "الوقت لم يحن بعد" لمناقشة تقليص دعم البنك المركزي للتعافي الاقتصادي.

وقال مسوؤولن كبار بالبيت الأبيض إنه من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار لصالح الأُسر والتعليم عندما يلقي كلمته الأولى أمام الكونجرس اليوم.

وارتفع سهم ألفابت، المجموعة الأم لشركة جوجل، إلى مستوى قياسي بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء عن أرباح قياسية للربع الثاني على التوالي وعن خطط لإعادة شراء ما قيمته 50 مليار دولار من الأسهم.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 161.59 نقطة بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 33823.34 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 3.27 نقطة أو 0.08 بالمئة ليسجل 4183.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 39.19 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 14051.03 نقطة.

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