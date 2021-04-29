من أجل والدها نفذت مشروعها.. حكاية «دينا» صاحبة أشهر عربة حلويات بالإسكندرية

بعد انتهائها من الدراسة سعت خلف العمل لمساعدة أهلها على أعباء الحياة وتكاليفها، بالرغم من صغر عمرها، فعملت في أحد المصانع جاهدة، ولكن الأمر لم يكن هينًا مقابل راتبها القليل، وعندما تمت خطبتها قررت استغلال موهبتها لزيادة دخلها.

قررت دينا إبراهيم، صاحبة الـ28 عامًا،، تنمية موهبتها في عمل الحلويات وبدأت مشروعها الخاص هي وخطيبها، وقالت إنها لا تنام سوى 5 ساعات باليوم لكي تستطيع مساعدة والدها وجلب جهازها.

وتضيف دينا، في تصريحات لـ"الدستور": "اشتغلت في شركة خاصة كنت بصنع سجق على خط إنتاج وكان المرتب ضعيفًا ما بيكفيش حاجة وعلشان كده قررت أعمل حاجة خاصة بيا على الرغم أن الموضوع هيبقى مجهد ومتعب بس أكيد تعبي هيكون بنتيجة"، وأكدت أنها قررت عمل حلويات بطريقة مبتكرة وتصنعها بنفسها.

بدأت دينا منذ عامين هي وخطيبها مشروعهما، وكانا يجهزان كل شيء دون مساعدة من أحد، وعلقت: "أول ما بدأنا كنا بنقف على ترابيزة صغيرة على البحر في كليوباترا إسكندرية وكان خطيبي بيلف بصنية على الناس اللي قاعدة على البحر عشان يوريهم شغلنا وبدأت الناس تعرفنا".

كما أنهما أيام الدراسة كانا يقفان أمام المدارس، وبدأت شهرتهما تزداد وعرفهما الكثير، وتابعت أنها تقوم ببيعها بنفسها للزبائن وعلقت: "الموضوع بيأخد فعلا وقت كبير في التحضير وفي البيع".

استطاعت دينا وخطيبها عمل براند باسم (حكايةSweets) بالإسكندرية، وحققا ربحًا كبيرًا ساعدهما في تجهيز عش الزوجية الخاص بهما، وتتمثل حلوى دينا وخطيبها في أنواع حلويات مختلفة ومخبوزات، ولكن أكثر ما تشتهر به طاجن السعادة.

وأوضحت دينا أن طاجن السعادة يتكون من "طبقة كيك فادج بالشيكولاتة، وعليها مكسرات وطبقة موس شيكولاتة وآخر حاجة من فوق طبقة نوتيلا عليها بندق وشيكولاتة كابري".

وتمنت دينا بأن يكبر مشروعها وتحقق حلمها في الوقوف بجانب والدها والتخفيف عنه من أعباء جهازها ومصاريف زواجها، وأن تكون على قدر بالمسئولية التي وضعت عليها.

ونصحت أي أحد يملك فكرة مشروع أن يسعي لتنفيذها، وعدم التفكير في الأراء السلبية، واستخدام الإيجابية في تقدمهم للأمام وتنفيذ مشروعهم ويمكن الحصول على الدعم من الذين حولهم.

عمل الحلويات

دينا ابراهيم

دينا ابراهيم